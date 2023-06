Die Arktis könnte selbst bei einem Szenario mit geringen CO 2 -Emissionen schon ein Jahrzehnt früher im Sommer eisfrei sein als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommen die Verfasser einer Studie, in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Grundlage von Satellitendaten den Rückgang der Meereisfläche in der Region um den Nordpol über 40 Jahre untersucht haben.