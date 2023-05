Dennoch ist eine beträchtliche Anzahl von Arten nach wie vor durch die rasche Ausdehnung der Städte und die störende Entwicklung der Infrastruktur sowie der Ausbeutung von Tieren gefährdet, wie eine Untersuchung von mehr als 4300 einheimischen Arten ergab. Daran waren mehr als 213 Expertinnen und Experten unter der Leitung des Ministeriums für Ökologie und Umwelt beteiligt.

»Die Ergebnisse zeigen, dass das Aussterberisiko von Wirbeltieren in China weit über dem Weltdurchschnitt liegt«, so das Ministerium in einem nun veröffentlichten Bericht. Das Aussterben von ganzen Arten sowie das Verschwinden von Tieren in einigen Regionen trat in allen Gruppen auf.