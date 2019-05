Dramatischer Uno-Bericht Eine Million Arten vom Aussterben bedroht

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Laut einem neuen Bericht des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) sind eine Million Arten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vom Aussterben bedroht, wenn es zu keinen grundlegenden Änderungen bei der Landnutzung, beim Umweltschutz und der Eindämmung des Klimawandels kommt.

Allein die vom Menschen verursachte Erderhitzung könnte rund fünf Prozent der Arten auslöschen, wenn der Schwellenwert von zwei Grad Celsius globaler Temperaturerhöhung überschritten werde. 99 Prozent der Korallenriffe würden bei einer solchen Entwicklung mit großer Wahrscheinlichkeit absterben. Als wichtigsten Faktor des Artensterbens benennt der Bericht die Auswirkungen durch die Landwirtschaft.

DER SPIEGEL

Am Montag wurde eine 39 Seiten umfassende Zusammenfassung der Studie publik gemacht, die am Samstag nach mehrtägigen Verhandlungen in Paris beschlossen worden war. Die Studie soll nun den Umweltministern der G7-Staaten vorgelegt werden, die sich ebenfalls in Paris treffen.

Ziel der IPBES-Studie ist es, eine solide wissenschaftliche Grundlage zu schaffen, auf der knapp 200 Regierungen in den kommenden eineinhalb Jahren über ein neues Uno-Rahmenabkommen zur Bewahrung der biologischen Vielfalt verhandeln. Das Abkommen soll, falls es zustande kommt, im Oktober 2020 beim Weltnaturschutzgipfel im chinesischen Kunming beschlossen werden.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts über den weltweiten Zustand der Natur:

85 Prozent der Feuchtgebiete sind bereits zerstört

seit dem späten 19. Jahrhundert sind rund die Hälfte aller Korallenriffe verschwunden

Neun Prozent aller Nutztierrassen sind ausgestorben

Zwischen 1980 und dem Jahr 2000 wurden 100 Millionen Hektar tropischer Regenwald abgeholzt - weitere 32 Millionen Hektar allein zwischen 2010 und 2015

23 Prozent der Landfläche des Planeten gilt als ökologisch heruntergewirtschaftet und kann nicht mehr genutzt werden

Der Verlust von Bestäuberinsekten bedroht Nahrungsmittelproduktion im Wert von 235 bis 577 Milliarden Dollar pro Jahr

Durch die Zerstörung von Küstengebieten wie Mangrovenwäldern ist die Lebensgrundlage von bis zu 300 Millionen Menschen gefährdet.

"Die globale Rate des Artensterbens ist mindestens um den Faktor zehn bis Hunderte Male höher als im Durchschnitt der vergangenen zehn Millionen Jahre, und sie wächst", heißt es in dem Bericht.

Ob der Insektenschwund, der in den vergangenen Monaten besondere mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, bereits ein globales Phänomen sei, lässt der Bericht aber offen: "Globale Trends bei den Insektenpopulationen sind nicht bekannt, aber von einigen Gebieten sind rasche Rückgänge gut dokumentiert." Bei anderen Tiergruppen, wie Vögeln, Amphibien und Säugetieren, lägen dagegen klare Belege für das Ausmaß der Gefährdung vor.

Schlechtes Zeugnis für bisherige Bemühungen um Artenschutz

Ein katastrophales Zeugnis stellen die Wissenschaftler den bisherigen Anstrengungen aus, im Rahmen von Uno-Abkommen die biologische Vielfalt besser zu schützen. Infolge des Uno-Erdgipfels von Rio hatte die Staatengemeinschaft zuletzt bei einer Konferenz im japanischen Nagoya im Jahr 2010 zwanzig konkrete Ziele beschlossen, die bis zum Jahr 2020 erreicht sein sollten.

Echte Fortschritte bei diesen sogenannten "Aichi-Zielen" können die Staaten aber nur bei vier dieser Vorhaben nachweisen, darunter bei dem Plan, die Fläche der Schutzgebiete im Meer auf zehn Prozent und an Land auf 17 Prozent zu vergrößern. Real wurden bisher bei den Meeresgebieten sieben Prozent und an Land 15 Prozent erreicht, wobei die Forscher darauf aufmerksam machen, dass die ausgewiesenen Schutzgebiete bisher nicht repräsentativ für die biologische Vielfalt der Erde seien und vielfach in der Praxis ihre Ziele nicht erreicht würden.

SPIEGEL ONLINE

Andere Ursachen des Artensterbens, die bis 2020 beseitigt oder deutlich gemindert sein sollten, sind umweltschädliche Praktiken in Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, Umweltverschmutzung und der Ausbreitung gebietsfremder Arten. In diesen Bereichen würden die Probleme jedoch derzeit eher größer als kleiner, heißt es. Nur sofortiges und gleichzeitiges Handeln auf allen Ebenen könne den Niedergang der biologischen Vielfalt verlangsamen, stoppen oder in manchen Bereichen rückgängig machen.

Mehr internationale Zusammenarbeit nötig

Um den Niedergang der Artenvielfalt zu stoppen, sei internationale Zusammenarbeit der Staaten bei gemeinsamen Zielen, die Voraussetzung, so die Autoren des Reports. Gemeinsam müssten umweltfeindliche Subventionen weltweit abgebaut und politisches Handeln konsequent an Naturschutzzielen ausgerichtet werden. Außerdem müsse der Wert der biologischen Vielfalt breiter im öffentlichen Bewusstsein verankert werden. Einen besonderen Fokus richten die Wissenschaftler auch auf die Rolle indigener Völker beim Naturschutz und auf ihre Bedrohung durch rücksichtsloses Wirtschaften.

Mehr zum Thema Naturschutz Vom Mauerblümchen zum Mainstream-Thema

Der Bericht enthält zudem eine lange Liste von möglichen Maßnahmen, die allerdings allgemein gehalten sind. Konkrete Vorgaben für die Staatengemeinschaft, welche Ziele ein Abkommen über den globalen Naturschutz für die Zeit nach 2020 enthalten sollte, enthält der Bericht nicht. Doch der Leiter des IPBES-Reports, Sir Robert Watson, bezeichnete die Ergebnisse als "beängstigend". "Die Gesundheit der Ökosysteme, von denen wir und andere Spezies abhängen, verschlechtert sich schneller als je zuvor." Die Menschheit sei dabei, die Grundlagen von Einkommen, Ernährungssicherheit, Gesundheit und Lebensqualität zu beseitigen.

Umweltschützer: Umgang mit der Natur ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) bezeichnete den Bericht am Montag als "Weckruf für uns alle." So würden das auch die Umweltminister der G7-Staaten einstufen. "Es geht um nicht weniger als unser Überleben", sagte Schulze am Montagvormittag in einem Pressegespräch.

Mehr zum Thema bei Spiegel+ Action Press Umweltzerstörung Darum ist das Artensterben bedrohlicher als der Klimawandel

In der Bundesregierung seien "alle Ressorts gefragt, das müssen alle gemeinsam lösen", sagte Schulze. Sie bezog sich dabei besonders auf die laufenden Verhandlungen über die EU-Agrarsubventionen. "Im Moment tragen wir durch die Subventionen dazu bei, dass Natur zerstört wird", sagte sie. Schulze gab bekannt, dass die derzeit tagenden Umweltminister der G7-Staaten ein neues Programm zum Schutz der besonders bedrohten Korallenriffe beschlossen hätten.

Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, einer der Leitautoren des Berichts, sagte, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten sich große Mühe gegeben, vorhandenes, belastbares Wissen aufzuarbeiten und zusammenzufassen. "Es kann keiner mehr sagen, wir haben es nicht gewusst", betonte der Forscher. Auch wenn die Landwirtschaft als Hauptverursacher beschrieben sei, sollten sich Bauern nicht als Buhmann fühlen. "Sie werden durch die Subventionen behindert oder gar bestraft", wenn sie umweltfreundlich wirtschafteten. Das gelte es zu ändern.

Umweltschützer bewerteten den Bericht als Warnung, die Gehör finden müsse. Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings (DNR), in dem 90 Organisationen zusammengeschlossen sind, erklärte, der Umgang mit der Natur sei die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Schon heute koste der Verlust von Weideland, Bäumen und Feuchtgebieten rund zehn Prozent des Weltwirtschaftsprodukts: "Entweder wir steuern heute in der Landnutzungspolitik um oder wir müssen morgen mit Millionen Flüchtlingen vor den Toren Europas umgehen."

Mehr zum Thema Ökobilanz "Bei der Umweltpolitik ist Deutschland Entwicklungsland"

Eberhard Brandes, geschäftsführender Vorstand der Umweltorganisation WWF Deutschland, forderte, das "Paradigma vom ewigen und alternativlosen weltweiten Wirtschaftswachstum ohne Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Natur" zu beenden. "Wir müssen schleunigst beginnen, in den natürlichen Grenzen der Erde zu wirtschaften."

Zusammengefasst: Am Montag stellt der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) einen globalen Bericht über den Zustand der Artenvielfalt vor. Demnach sind rund eine Million Arten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vom Aussterben bedroht, allein der Verlust von Bestäuberinsekten bedroht Nahrungsmittelproduktion im Wert von 235 bis 577 Milliarden Dollar pro Jahr und durch die Zerstörung von Küstenlebensräumen wie Mangrovenwäldern ist die Lebensgrundlage von bis zu 300 Millionen Menschen gefährdet. Der Bericht ist das Ergebnis einer dreijährigen Zusammenarbeit von 145 Wissenschaftlern aus 50 Ländern und soll die Grundlage für ein Uno-Rahmenabkommen zur Bewahrung der biologischen Vielfalt bilden, das im Oktober 2020 beim Weltnaturschutzgipfel im chinesischen Kunming beschlossen werden soll.