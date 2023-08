Das Team verweist zum Beispiel auf Springschwänze, eine urtümliche Form der Sechsbeiner, die nicht zu den Insekten zählen und im Boden zur Humusbildung beitragen. Dazu gehören der bis zu 17 Millimeter lange Holacanthella spinosa, der in Neuseeland vorkommt genauso wie Dicyrtomina minuta, eine Art, die nur ein, zwei Millimeter lang wird, kugelig aussieht und eine blassgoldene Farbe hat. Viele Springschwanzarten haben eine Sprunggabel am Körper und können sich so bei nahender Gefahr aus dem Staub machen.