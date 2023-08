»Erschöpfung der bisherigen Maßnahmen«

Die Zunahme der biologischen Vielfalt in den Neunziger- und Nullerjahren sei wahrscheinlich auf »die Wirksamkeit von Wasserqualitätsverbesserungen und Renaturierungsprojekten« zurückzuführen, so Haase. Die anschließende Stagnation deute »auf eine Erschöpfung der bisherigen Maßnahmen hin«.

Schadstoffe, etwa in Abwässern aus Städten oder Dünger und Pestizide aus der Landwirtschaft, belasten Binnengewässer. Als Reaktion auf den schlechten Zustand in den Fünfziger- und Sechzigerjahren waren Gegenmaßnahmen ergriffen worden, etwa mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie. »Diese Maßnahmen führten zu einem deutlichen Rückgang der organischen Verschmutzung und der Versauerung ab etwa 1980«, erklärte die beteiligte Wissenschaftlerin Ellen Welti vom Smithsonian’s Conservation Ecology Center in den USA. Nun aber nähmen die »Stressfaktoren« wieder zu. »Die biologische Qualität der Flüsse ist nach wie vor vielerorts unzureichend.«