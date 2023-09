Mitten in einer Wohnsiedlung im mittelfränkischen Fürth suchen Schädlingsbekämpfer ein Insekt, das eigentlich in den Tropen zu Hause ist: die Asiatische Tigermücke. Denn die soll sich hier keinesfalls weiter ausbreiten.

Nico Jacob, Biologe:

»Wir machen jetzt eine Qualitätskontrolle, ob wir Mückenlarven im Abwasser haben.«

Überall, wo sich Wasser sammelt, kann die Asiatische Tigermücke ihre Larven ablegen.

Nico Jacob, Biologe:

»Ist nichts drin, sieht gut aus.«

Reporterin:

»Was sehen sie jetzt?«

Nico Jacob, Biologe:

»Man sieht jetzt nur normale Schwebepartikel vom Abwasser, es ist sozusagen Kompost, der sich abgelagert hat, aber man sieht keine einzige Mückenlarve. Das ist sehr gut.«

Doch das wird bei der heutigen Kontrolle einer Schrebergartenkolonie nicht so bleiben. Seit 2019 fühlt sich das Insekt, das kleiner als ein Ein-Cent-Stück ist, in den unzähligen Parzellen sehr wohl.

Eimer, Gießkannen, Regentonnen und Gefäße, mit denen Kleingärtner sonst noch Wasser aufsammeln, sind ideale Brutstätten. Die Schädlingsbekämpfer sind für ungefähr tausend Grundstücken verantwortlich, eine Mammutaufgabe.

Nico Jacob, Biologe:

»In dem einen Garten ist nur eine Wiese, in dem anderen stehen 50 verschiedene, kleine Wassereimer rum. Dementsprechend muss man sich immer anpassen.«

Die Sorge über das Vermehrte Vorkommen der Asiatischen Tigermücke hat einen Grund: Sie kann laut Friedrich-Loeffler-Institut über 20 Infektionskrankheiten übertragen. Die schwarz-weiß getigerte Mücke stammt ursprünglich aus Südostasien. In den 1990er Jahren wurde sie durch den internationalen Waren- und Personenverkehr nach Europa eingeschleppt. Mittlerweile hat sie sich in Südeuropa angesiedelt. Und auch in Deutschland gibt es Populationen – in Berlin, in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und in Fürth.

Hier hat es seit Tagen geregnet – optimale Bedingungen für die invasive Mückenart.

Reporterin:

»Hier schwirrt es schon ganz schön.«

Nico Jacob, Biologe:

»Ja, schwirren schon welche rum. Aber woher die kommen? Mal sehen, wie es beim Nachbarn aussieht.«

Mitarbeiter:

»Ja, da haben wir Mückenlarven.«

Nico Jacob, Biologe:

»Scheiße.«

»Dahinten schwimmen sie alle fröhlich rum. Kannst mir bitte eine Spritze reichen?

Mitarbeiter:

»Und eine Tablette vielleicht?«

Nico Jacob, Biologe:

»Ja, eine Tablette bitte, weil es doch recht viele Larven sind.«

Die Schädlingsbekämpfer setzen das Insektizid BTI ein, das aus einem Bakterium gewonnen wird, um die Larven abzutöten. Haustiere, Bienen und andere Insekten kämen durch den Einsatz nicht zu Schaden, so die Mückenjäger. Naturschützer kritisieren jedoch, dass auch die Larven heimischer Mückenarten durch den Giftstoff abgetötet werden können.

Weltweit gibt es über 3500 unterschiedliche Mücken-Arten. Laut WHO sind Stechmücken pro Jahr verantwortlich für bis zu 500 Millionen Neuinfektionen mit Malaria, dazu kommen rund 100 Millionen mit Denguefieber, Tendenz steigend. Zudem sind die Insekten auch noch für die Neuausbreitung von Seuchen wie dem West-Nil- oder dem Zika-Virus verantwortlich. 2016 wurden in tropischen Ländern tausende Kinder mit viel zu kleinen Köpfen geboren, ihre Mütter waren nach Stichen der Tigermücke in der Schwangerschaft mit dem Zika-Virus infiziert worden. Doch warum sind Infektionskrankheiten, die durch Stechmücken übertragen werden, weltweit auf dem Vormarsch?

Renke Lühken, Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin:

»Steigende Temperaturen haben ganz direkten Einfluss auf das Risiko von durch Stechmücken übertragenden Krankheitserreger. Das liegt daran, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit dieser Krankheitserreger direkt temperaturabhängig ist. Je wärmer es ist, desto schneller kann diese Entwicklung in der Stechmücke stattfinden und desto wahrscheinlicher ist es, dass die Stechmücke das Virus dann auch wieder übertragen kann.«

Hinzu kommt: Mildere Temperaturen im Winter und höhere Sommertemperaturen begünstigen die Überwinterung und Vermehrung der Mückenpopulationen. Und grundsätzlich gilt: Je größer die Population, desto höher die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion.

Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin beobachtet deshalb ganz genau, wie sich die Mückenpopulationen in Deutschland entwickeln und verändern. Rund 400 Mückenfallen haben sie in Deutschland aufgebaut.

Renke Lühken, Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin:

»Das ist einer unserer Stechmückenfallen, die wir überall in Deutschland aufgebaut haben. Und das Prinzip ist relativ einfach: Wir haben Kohlenstoffdioxid als Lockstoff. Wir alle atmen ja Kohlenstoffdioxid aus und die Stechmücke fliegt dann zu unserer Falle und hier unten ist eine Öffnung, wo die Stechmücke dann in unseren Fangbeutel reingesaugt wird.«

Jede Stechmücke, die in die Falle fliegt, wird automatisch gezählt, die Daten werden an einen Server geschickt und mathematisch modelliert. So können die Mückenforscher sehr genau sagen, ob, wie und wo Mückenpopulationen wachsen.

Renke Lühken, Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin:

»Jetzt merken wir gerade, wo die Temperaturen wieder anziehen, davor halt sehr viel Regen gefallen ist, dass wir sehr, sehr hohe Stechmückenpopulationen haben und viele Leute auch entsprechende Belästigungen melden.«

Das Zika-Virus oder Malaria können Steckmücken hier noch nicht übertragen. Für diese Erreger ist es in Deutschland zu kalt, noch.

Nach tagelangem Regen müssen die Schädlingsbekämpfer in Fürth jedes Gefäß und jede Wasseransammlung kontrollieren. Dazu kommen bis zu vierhundert spezielle Mückenfallen, eine wahre Sisyphusarbeit.

Mitarbeiter:

»Schau mal, ob da etwas ist.«

Nico Jacob, Biologe:

»Also, einerseits ist es schlecht, wir haben eine Tigermücke erwischt, andererseits ist es gut, weil wir sie mit der Klebefläche schon erwischen konnten, bevor sie ihre Eier ablegt. Das ist eine Tigermücke, und das wäre eine normale Hausmücke. Was jetzt hier interessant ist, die Hausmücke ist auch getigert. Sie kommen in unterschiedlichen Varianten vor. Sie können einfach grau sein, aber eben auch in ihrer Ausprägung so getigert. Die Asiatische Tigermücke hat hinten auf ihrem Thorax-Schild, also auf dem Rückenschild, hat sie einen dicken, weißen Strich. Man denkt jetzt eher, dass so eine Asiatische Tigermücke größer ist als eine normale Mücke, aber das ist eigentlich gar nicht der Fall.«

Die Mückenjäger sind froh, dass drei Jahre nach Beginn der Maßnahmen nur noch einzelne Tigermücken in den Fallen landen. Damit das so bleibt, müssen sie die Fallen täglich überprüfen und jede Pfütze leeren oder behandeln.

Nico Jacob, Biologe:

»Es ist eben eine Herausforderung, alle Wasserquellen zu finden und zu entsorgen. Es wäre schön, wenn man möglichst alle finden würde, aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit.«

Reporterin:

»Die Asiatische Tigermücke werden Sie nicht komplett wegbekommen?«

Nico Jacob, Biologe:

»Wir werden sie niemals komplett wegbekommen. Sie wird immer ein Teil der Natur jetzt sein, man kann nur ihre Zahl jetzt geringhalten.«

Den Menschen in der Kleingartenkolonie und in der benachbarten Wohnsiedlung bleibt also nichts anderes übrig, als sich mit der Asiatischen Tigermücke zu arrangieren. Sie ist im Gegensatz zur heimischen Stechmücke den ganzen Tag aktiv. Da sie dunkle Kleidung bevorzugt, empfiehlt es sich im Freien lange, helle Kleidung zu tragen. Auch Anti-Mückenspray soll helfen, das aggressive und stechfreudige Insekt fernzuhalten.