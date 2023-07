Der Mensch verändert die Erde. Und das möglicherweise gravierender, als vielfach angenommen: Eine bedeutende Strömung – die Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation (AMOC) – könnte bereits um die Mitte des Jahrhunderts zum Erliegen kommen, wenn die derzeitigen Treibhausgasemissionen anhalten. Eine mögliche Folge: Europa kühlt ab, während über dem Atlantik Wirbelstürme zunehmen und es schwächere Monsuns in Afrika und Asien gibt. Das jedenfalls schreiben zwei Forschende der Universität Kopenhagen in einer Studie im Fachmagazin »Nature Communications« . Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äußern jedoch erhebliche Zweifel an der Untersuchung.