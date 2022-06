An verschiedenen Stellen der Bucht wurden Triebe gesammelt und eine Art genetischer Fingerabdruck mit 18.000 Markern genommen, erklärte die studentische Hilfskraft Jane Edgeloe, die nun Hauptautorin einer in der Fachzeitschrift »Proceedings of the Royal Society B« veröffentlichten Studie ist. »Die Antwort hat uns einfach umgehauen«, so Edgeloe. Sämtliche Triebe seien genetisch identisch. »Das war nur eine. Eine einzige Pflanze hat sich über 180 Kilometer in der Shark Bay ausgebreitet, was sie zur größten bekannten Pflanze auf der Erde macht.«