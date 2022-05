Die andauernde Hitzewelle in Australien hat einem Regierungsbericht zufolge mehr als 90 Prozent der Korallen des Great Barrier Reefs geschädigt. Von den 719 untersuchten Riffen wiesen 654 – oder 91 Prozent – einen gewissen Grad an Korallenbleiche auf. Die Behörde spricht von einer vierten Massenbleiche des Great Barrier Reef innerhalb von nur sieben Jahren.

In Australien herrscht seit Dezember eine Hitzewelle. Es ist das erste Mal, dass das Riff während einer La Niña-Wetterperiode , in der normalerweise kühlere Temperaturen zu erwarten sind, von einer Bleiche betroffen ist. Bereits Anfang des Jahres beobachteten Forscher an verschiedenen Stellen des Riffs Anzeichen einer neuen Korallenbleiche. Daraufhin machte die zuständige Nationalpark-Behörde im März Luftaufnahmen des gesamten Riffs, um das Ausmaß Bleiche zu erfassen.