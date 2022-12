Tierische Genitalien Schlangen haben doch eine Klitoris

»Unsere Studie widerlegt die seit Langem bestehende Annahme, dass die Klitoris (Hemiclitoris) bei Schlangen entweder nicht vorhanden oder nicht funktionsfähig ist«, sagte Folwell weiter. »Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zu dieser Forschung leisten zu können, zumal die weiblichen Genitalien bei allen Arten leider immer noch ein Tabu sind.« Veröffentlicht wurde die Untersuchung in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B.