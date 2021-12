Seltenes Exemplar in Australien Tausendfüßer mit mehr als 1000 Füßen entdeckt

Auf so viele Füße, wie der Name Tausendfüßer suggeriert, brachten es die Tierchen bislang nie. Doch nun haben Fachleute in einem Bohrloch eine neue Spezies entdeckt, die alle Rekorde bricht.