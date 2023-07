Check-in im Seepferdchen-Hotel: Im Hafenbecken von Sydney machen es sich über 350 ausgewilderte Weiße Seepferdchen in ihrem neuen Zuhause gemütlich. Die acht Gitter-Konstruktionen aus biologisch abbaubarem Metall bieten der bedrohten Tierart dringend benötigten Lebensraum.

Mitchell Brennan, Sydney Seahorse Project:

»Der Grund, warum diese Seepferdchenart gefährdet ist, ist der Verlust von Lebensraum, also von Dingen wie Seegras und Weichkorallen. Die Seepferdchenhotels, die wir in die freie Wildbahn setzen, werden im Laufe der Zeit viel natürliche Vegetation wie Schwämme und Algen ansammeln und zu einem geeigneten Lebensraum für alle Seepferdchen werden.«

Weiße Seepferdchen leben an der Ostküste Australiens und stehen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Eine Erhebung durch australische Wissenschaftler hat ergeben, dass die Population an einigen Küstenabschnitten um bis zu 95 Prozent zurückgegangen ist. Das »Sydney Seahorse Project« kümmert sich nicht nur um die Auswilderung, sondern auch um die Aufzucht der Tiere. Die Bedürfnisse der exotischen Tiere sind eher ungewöhnlich.

Mitchell Brennan, Sydney Seahorse Project:

»Sie sind eigentlich eine Fischart, was die meisten Menschen nicht wissen, aber sie sind stark verändert und haben eine ganz andere Anatomie. Es gibt einige coole Fakten über Seepferdchen, zum Beispiel, dass das Männchen das Kind zur Welt bringt. Sie haben einen Greifschwanz, mit dem sie sich in ihrem Lebensraum festhalten, und sie haben keinen Magen, sodass sie sich ständig ernähren. Sie saugen ständig kleine Lebewesen auf, die sie fressen, kleine winzige Organismen, und so ernähren sie sich den ganzen Tag.«

Die Ergebnisse früherer Freisetzungen sind vielversprechend. In der Australischen Chowder Bay waren ein Jahr nach Hoteleröffnung 20 Prozent der freigelassenen Population in den Käfigen geblieben, und zehn Prozent waren in freier Wildbahn trächtig. In den nächsten zwölf Monaten wird das Team die markierten Seepferdchen in Sydney weiter überwachen, unterstützt von den örtlichen Tauchern: Sie wurden aufgerufen, auch ein Auge auf die Seepferdchen-Behausungen zu haben – und die Hotelgäste zu fotografieren.