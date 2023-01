Die Wissenschaftler untersuchten auch, ob es einen Unterschied macht, wenn Kunststoff an der Oberfläche schwimmt oder vollständig im Wasser untergetaucht ist. Im Ergebnis entstand in den Gefäßen mit dem Kunststoff an der Oberfläche etwas mehr CO₂ – 1,24 Prozent pro Jahr – als in den Gefäßen mit dem untergetauchten Polyethylen – 1,04 Prozent pro Jahr. Beides war jedoch erheblich mehr CO₂ als in den Kontrollgefäßen ohne Rhodococcus-ruber-Bakterien entstand, vermutlich als Folge der UV-Einstrahlung, wie das Team im Fachjournal »Marine Pollution Bulletin« schreibt.

Die Forscher wollen nun untersuchen, ob dieser Prozess auch in der Natur stattfindet, und haben dazu bereits Versuche mit Schlick aus dem Wattenmeer unternommen. »Die ersten Ergebnisse dieser Experimente deuten darauf hin, dass Plastik auch in der Natur abgebaut wird«, berichtet Goudriaan.