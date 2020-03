Liebe Leserin, lieber Leser,

in der Wissenschaft gibt es, wie überall in der Welt, derzeit eigentlich nur ein Thema. Es fällt schwer, nicht ständig darüber nachzudenken, was das Corona-Virus noch alles anrichten kann – und vor allem: wie lange. Wird es noch rechtzeitig gelingen, die Pandemie zu bremsen? Wann gibt es endlich ein Medikament, das gegen Covid-19 hilft, und lässt sich die Suche nach einen Impfstoff irgendwie beschleunigen? All diese und andere Fragen versuchen wir im SPIEGEL zu beantworten, aber hier soll es nun, trotz allem, um etwas anderes gehen: eine gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft, anlässlich des Weltwassertags am 22. März.