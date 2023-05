Expedition in die Tiefsee Forscher rätseln über mysteriöse Löcher im Meeresgrund

Seltsame Strukturen am Grund geben Fachleuten Rätsel auf. Während einer Expedition in die Beringsee zwischen Russland und Alaska im Sommer 2022 fotografierte ein Team an Bord des deutschen Forschungsschiffs »Sonne« eine gleichmäßige Reihe von Löchern im Meeresboden. Unklar blieb, wer oder was die Hohlräume geschaffen hatte. Nun gibt es einen Verdacht.