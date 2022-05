Die Europäische Union hat in den vergangenen fünf Jahren Fortschritte bei den meisten Uno -Zielen für nachhaltige Entwicklung gemacht – mit einer Ausnahme: Beim Schutz von Ökosystemen und biologischer Vielfalt ging es einen Schritt zurück, wie das Statistikamt des Staatenbunds am Montag berichtete .

Das von den Vereinten Nationen erklärte globale Ziel zum »Leben an Land« soll dem Verlust an Wäldern und der Ausbreitung von Wüsten entgegenwirken, abgewirtschaftetes Land und Böden wiederherstellen, den Verlust biologischer Vielfalt stoppen und bedrohte Arten schützen.

Eurostat-Daten jedoch zeigten einen Rückgang an Biodiversität und fortgesetzte Verschlechterung der Bodenqualität. Für mehrere Arten und Lebensräume, die von der EU geschützt werden sollten, bescheinigt der Bericht einen »ungünstigen Schutzstatus«.

Mehr Wald, aber weniger Vögel und Schmetterlinge

Obwohl der Waldanteil in der EU wachse, nehme der Druck auf die biologische Vielfalt zu, weil immer mehr landwirtschaftliche, halbnatürliche und natürliche Gebiete bebaut und intensiver bewirtschaftet würden. »Der daraus folgende Verlust an Lebensräumen ist einer der Gründe für den langfristigen Rückgang an Vögeln und Wiesenschmetterlingen«, heißt es in der sechsten Ausgabe eines regelmäßig erscheinenden Berichts, der den Fortschritt zu den Uno-Zielen überwacht.