30 Prozent der Erdoberfläche sollen zu Schutzgebieten werden. Dieses Vorhaben gilt als eines der wichtigsten Ziele, die in einem Weltnaturschutzabkommen noch in diesem Jahr verankert werden sollen. Doch womöglich genügt das allein nicht, um die Artenvielfalt der Welt zu retten. Denn nicht jedes Naturschutzgebiet hat denselben Effekt.

»Wir wissen, dass Schutzgebiete den Verlust von Lebensräumen verhindern können, vor allem wenn es darum geht, die Abholzung zu stoppen«, sagte die Hauptautorin der Studie, Hannah Wauchope vom Centre for Ecology and Conservation an der Universität von Exeter. »Wir wissen jedoch viel weniger darüber, wie Schutzgebiete der Tierwelt helfen. Unsere Studie zeigt, dass viele Schutzgebiete zwar gut funktionieren, viele andere aber keinen positiven Effekt haben.« Anstatt sich nur auf die Gesamtfläche der geschützten Gebiete zu konzentrieren, sollte sich die Weltgemeinschaft auch darauf konzentrieren, die Gebiete gut zu verwalten, um die biologische Vielfalt zu fördern.

Die Autorinnen und Autoren der Studie fordern, nicht nur die Quantität der Schutzzonen zu verhandeln, sondern auch Ziele für die Qualität dieser Schutzgebiete zu setzen.

Untersucht wurde die Wirkung von Schutzgebieten am Beispiel verschiedener Wasservögel. Die Forscherinnen und Forscher betrachteten 1.500 Schutzgebiete in 68 Ländern und untersuchten ihre Wirkung auf mehr als 27.000 Wasservogelpopulationen. Mit einem Vorher-Nachher-Vergleich wurde die Entwicklung der Vogelpopulationen gemessen. Wasservögel eigneten sich als Forschungsobjekt deshalb gut, weil sie an vielen Orten der Welt zu finden sind. Und weil sie so mobil sind, dass sie einen Ort je nach Qualität der Bedingungen schnell besiedeln oder verlassen können. Zudem seien Wasservögel gut erforscht.