Gewitterstatistik für 2018 Deutschland wurde 446.000 Mal vom Blitz getroffen

Deutschland ist im vorigen Jahr 446.000 Mal vom Blitz getroffen worden. Das war allerdings nur noch halb so oft wie vor zehn Jahren, berichtete der Blitz-Informationsdienst von Siemens am Dienstag.

Er zählt deutschlandweit alle Blitze - in den Wolken und am Erdboden. In die aktuelle Statistik flossen jedoch nur die Blitze ein, die in den Boden einschlugen. Die Verantwortlichen des Blitz-Informationsdienstes erfassen diese mit Antennen, die das elektromagnetische Signal eines jeden Blitzes wahrnehmen. Über eine Software lässt sich dann auf hundert Meter genau bestimmen, wo der Blitz eingeschlagen ist.

"Im Jahr 2018 gab es relativ wenige Gewitter - ähnlich wie in der Vorjahren", erklärte Leiter Stephan Thern. "Der Jahrhundertsommer letztes Jahr war zu warm, die Wetterlagen waren sehr stabil, und Gewitterfronten fielen nicht so ausgeprägt aus."

Blitzhauptstadt war 2018 Schweinfurt in Franken. Die Experten registrierten dort im vergangenen Jahr fünf Einschläge pro Quadratkilometer (wie häufig der Blitz in Ihrem Landkreis eingeschlagen ist, sehen Sie in der Karte unten).

Blitzdichte 2018 Einschläge je Quadratkilometer

Schweinfurt löst den Landkreis Garmisch-Partenkirchen ab, der 2017 mit 3,5 Blitzen pro Quadratkilometer deutscher Blitzmeister wurde. Im aktuellen Ranking belegt er mit 3,1 Blitzen pro Quadratkilometer Platz zehn.

Hinter Schweinfurt folgen an zweiter und dritter Stelle der Rheinisch-Bergische Kreis und der oberbayerische Landkreis Weilheim-Schongau mit vier und 3,7 Einschlägen pro Quadratkilometer. In den Regionen mit häufigen Blitzeeinschlägen spiele die Nähe zu Höhen- und Gebirgslagen eine Rolle, sagte Thern.

Im Norden blitzt es selten

Am seltensten krachte es im Norden: In Kiel, Potsdam, Schwerin und im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurden nur 0,2 Erdblitze pro Quadratkilometer gezählt. Unter den Bundesländern war Mecklenburg-Vorpommern das Land mit den wenigsten Blitzen: 0,4 Mal schlug der Blitz dort pro Quadratkilometer ein.

Robert Michael/dpa Blitz bei Dresden (Archiv): Nähe zu Höhen- und Gebirgslagen erhöht Gefahr für Blitzeinschläge

Platz eins im Bundesländerranking belegt das Saarland mit einer Blitzdichte von 2,4 pro Quadratkilometern, gefolgt von Rheinland-Pflanz, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Schäden durch Blitzeinschläge sind in der Regel versichert - daher können die Daten des Informationsdienstes auch Verbrauchern helfen. Die Elektronik in Fernsehern, Waschmaschinen oder Industriesteuerungen kann auch durch Einschläge in einiger Entfernung beschädigt werden. Versicherungen, Wetterdienste, Sportanlagen, Industrieunternehmen und Stromnetzbetreiber sind Kunden des Dienstes.