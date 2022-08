Ihre Wanderung ist faszinierend: Aale kommen als Larven aus der Sargassosee im Atlantischen Ozean auch in unsere Binnengewässer. Und zum Laichen zieht es die erwachsenen Tiere dann wieder in den Ozean hinaus – falls sie nicht vorher zum Beispiel in den Turbinen eines Wasserkraftwerks landen oder an eingeschleppten Parasiten verenden. (Lesen Sie hier , warum es so schwierig ist, diesen gebeutelten Fisch zu retten.) Am Bodensee, wo der Aal traditionell eine wichtige Art für die Fischerei darstellt, sterben die Tiere in diesen Tagen offenbar vermehrt, womöglich aufgrund erhöhter Wassertemperaturen.