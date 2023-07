Sie ist im Westen Borneos weit verbreitet und wird von den Einheimischen wegen der essbaren Früchte geschätzt – trotzdem war sie der Wissenschaft bisher völlig entgangen. Nun haben Forschende die außergewöhnliche Palmenart auf der südostasiatischen Insel entdeckt und in einem Artikel in der Fachzeitschrift »Plants People Planet« beschrieben: Bei Pinanga subterranea, so der Fachname, wachsen sowohl die Früchte als auch die Blüten unterirdisch.