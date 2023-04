Hier in Brandenburg soll sie liegen: die Zukunft des deutschen Klimaschutzes . Die »Königswiese« bei Zehdenick in Brandenburg. Das einst ausgetrocknete Moor wird »wiedervernässt«, so der Fachbegriff für einen Vorgang, bei dem Wasser eingeleitet wird, um den Torf im Boden feucht zu halten. Denn dort lauern die Gefahren fürs Klima.

Christina Graetz, Klimaschutzgruppe »Klimamoor Brandenburg«:

»Wenn man sich das anschaut, kann man genau die Pflanzenteile sehen, die das vorher waren, das sind alte Rhizome. Und das ist genau das, was Torf ist. Es ist keine sandige Erde oder so etwas, sondern besteht zum größten Teil aus organischem Material. Es ist im Grunde genommen reiner Kohlenstoff. Und wenn es kein Wasser mehr gibt und Luft in ihn eindringt, atmet er, und dann werden Treibhausgase freigesetzt.«

Christina Graetz leitet die Initiative »Klimamoor Brandenburg«, die den Wasserspiegel hier seit November 2022 ansteigen lässt – mittlerweile sind es schon 40 Zentimeter. Greatz sieht in ganz Deutschland Handlungsbedarf, denn 90 Prozent der Moore hierzulande sind ausgetrocknet und geben nach und nach ihre Treibhausgase ab.

Christina Graetz, Klimaschutzgruppe »Klimamoor Brandenburg«:

»In Brandenburg zum Beispiel setzen die Moore jedes Jahr 6,4 Millionen Tonnen CO₂ frei. Das ist eine Menge, das ist mehr als der gesamte Verkehr in Brandenburg.«

Brandenburg mit seinen überwiegend sandigen Böden ist eine besonders von Dürren betroffene Region. Das macht Landwirten wie Sebastian Petri im rund 60 Kilometer entfernten Moorhof zu schaffen. Deshalb baut er spezielle Feuchtland-Pflanzen wie das Rohrglanzgras an, die gut in Moorlandschaften gedeihen.

Sebastian Petri, Landwirt aus Brandenburg:

»Wenn man solch angepasste Bestände hat wie wir, hat man in Brandenburg, denke ich, noch wesentlich mehr Ertrag auf den Flächen, weil wir eben auch im Sommer Wasser haben. Während in den meisten Gebieten in Brandenburg starke Trockenheit herrscht, haben wir hier noch Feuchtigkeit und wir ernten hier sehr, sehr gut. Vom Inhaltsstoff her kann man das nicht vergleichen mit einer Intensivlandwirtschaft. Es ist nicht genug Energie enthalten, um damit eine Hochleistungsmilchkuh zu füttern.«

Doch als Futter für kranke Pferde sowie Weideland für Wasserbüffel eignet sich das Gras gut, außerdem liefert es den Rohstoff für nachhaltiges Baumaterial.

Sebastian Petri, Landwirt aus Brandenburg:

»Das kann man dann eben als Bauplatte nehmen, oder hier, das andere Beispiel, auch aus dem Material, nur eben aufgefasert, also nicht nur kleingeschnitten, sondern durch eine Auffaserungsanlage, so sieht das doch schon etwas mehr aus wie eine MDF-Platte, das kann man dann im Endeffekt als Bauplatte verwenden.«

Gebiete die »wiedervernässt« werden, können also zumindest in Teilen sowohl für Landwirte wirtschaftlich bleiben, nachhaltig werden und ihren Teil zum Klimaschutz betragen.