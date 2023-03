Umweltministerin Marina Silva sagte kürzlich auf der Grundlage von Teildaten vom Februar, dass es ungewöhnlich sei, so früh im Jahr eine hohe Entwaldung zu verzeichnen. In dieser Zeit erschwerten starke Regenfälle den Holzfällern die Arbeit im Wald. »Sie roden sogar in der Regenzeit«, sagte Silva gegenüber Reportern. »Es ist eine Art Rache für die bereits ergriffenen Maßnahmen, aber wir werden weiter auf unser Ziel hinarbeiten.«

Lula da Silva hatte bereits in seiner ersten Zeit als brasilianischer Präsidentschaft in den Jahren 2003 bis Anfang 2011 einen Aktionsplan zur Prävention und Kontrolle von Abholzung im Amazonas-Regenwald gestartet. Daraufhin ging die Abholzung zwischenzeitlich deutlich zurück . Der Amazonas gilt als größter Regenwald der Erde.