Wie die Kooperation abläuft, zeigt ein Video, das zur Studie der Forscher um Mauricio Cantor von der Universidade Federal de Santa Catarina in Florianópolis veröffentlicht wurde: Die Meeressäuger treiben Fischschwärme in Richtung der im Wasser mit Wurfnetzen wartenden Fischer. Dann geben sie diesen ein Signal – in der Regel einen markanten Flossenschlag, oder sie tauchen kurz auf. An dieser Stelle werfen die Fischer dann ihre Netze aus.