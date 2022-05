Von der sogenannten Mata Atlântica, die sich entlang der gesamten Ostküste Brasiliens erstreckt, seien zwischen November 2020 und Oktober 2021 insgesamt 21.642 Hektar zerstört worden, heißt es in einem diese Woche veröffentlichten Bericht einer Umweltorganisation. Dies sei ein Anstieg um 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Regenwald Mata Atlântica erstreckt sich vom nördlich gelegenen Rio Grande bis zum südlichsten Landesteil Brasiliens, dem Rio Grand do Sul, sowie im Inland bis nach Paraguay und Argentinien.

Durch die Zerstörung der Waldgebiete sei das Äquivalent von 10,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt worden, erklärte die Organisation SOS Mata Atlântica . Die Umweltschützer haben für ihren Bericht Satellitenbilder ausgewertet.

»Wir haben nicht so einen riesigen Anstieg erwartet«, sagte ihr Sprecher Luis Guedes Pinto über die Zunahme der Zerstörung. »Wir dachten, dass der Atlantische Regenwald etwas besser immun gegen die Explosion der Entwaldung ist«, so Pinto. Eigentlich würde es in der Region eine stärkere Regulierung geben. Der Bericht zeige nun aber, dass auch die Mata Atlântica »unter dem Rückgang von Umweltpolitik und Umweltgesetzgebung« leide.