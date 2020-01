Satellitenbild der Woche Gefährliche Wolken über Australien

"Sie sollten weg, um Ihr Leben zu retten", sagte Lisa Neville, Polizeiministerin im australischen Bundesstaat Victoria angesichts der aktuellen Waldbrände. "Wenn Sie das nicht tun, schicken wir die Polizei, damit Sie diese Botschaft verstehen", fügte sie hinzu. Ihre Warnung zeigt, wie ernst die Lage in Australien ist. In der Region gilt mittlerweile der Notstand, der auch Zwangsräumungen erlaubt, um Bewohner in Sicherheit zu bringen.

Die Buschfeuer auf dem Kontinent wüten bereits seit Oktober, zurzeit sind es landesweit etwa 300. In New South Wales ist es bereits das dritte Mal in dieser Brandsaison, dass der Notstand verhängt werden muss, für Victoria ist es das erste Mal in der Geschichte des Bundesstaats.

Mittlerweile hängt über dem Südosten Australiens eine dichte Rauchwolke, wie Satellitenbilder der Nasa vom 1. Januar zeigen. Zu sehen ist die Region um den Küstenort Mallacoota, wo Urlauber und Anwohner vor den Flammen an den Strand geflüchtet waren, ehe sie von der Marine gerettet werden konnten. (Mehr zu der Situation vor Ort lesen Sie hier.)

Zum Vergleich: Das Bild links zeigt dieselbe Region vor gut einem halben Jahr bei klarem, wolkenlosem Himmel. Beide Aufnahmen stammen vom Satelliten Landsat 8.

Dieser Sommer ist der trockenste, den Australien seit Beginn der Wetteraufzeichnung erlebt hat. Das - in Verbindung mit starken Winden - hat zu einer verheerenden Brandsaison geführt: Sie begann dieses Mal ungewöhnlich früh und erreichte an Silvester einen vorläufigen Höhepunkt. In New South Wales ist mittlerweile eine Fläche größer als Belgien zerstört worden.

Forscher fürchten, dass die Flammen allein im Bundesstaat New South Wales Hunderte Millionen Tiere getötet haben. Offizielle Zählungen, wie viele Tiere tatsächlich umgekommen sind, gibt es zwar noch nicht. Doch Chris Dickman von der University of Sydney rechnet damit, dass eine halbe Milliarde Tiere in den Flammen und Rauch verendeten oder keine Nahrung und keinen Schutz mehr fanden - Insekten, Frösche und Fledermäuse nicht eingerechnet. Schon im November berichteten Experten im Parlament von New South Wales, dass mindestens 2000 Koalas bei den Feuern getötet worden seien.

Das gefährliche: Einige Brände verursachen ihr eigenes Wetter. Die Hitze des Feuers sorgt dafür, dass binnen kürzester Zeit große Mengen an Luft in der Atmosphäre nach oben gerissen werden. Dabei nehmen sie Wasserdampf, Ruß und Asche mit. Wenn die Bedingungen in der Atmosphäre stimmen, kondensiert der Dampf. Es bilden sich riesige Wolken, in denen sich Gewitter zusammenbrauen.

Pyrocumulonimbus, kurz pyroCb, oder "Flammagenitus" nennen Meteorologen diesen spektakulären Wolkentyp.

Die Wolken können aus allen Richtungen so viel Luft ansaugen, dass starke Winde entstehen. Im schlimmsten Fall brennen die Feuer dadurch umso heißer und breiten sich schneller aus. Die Blitze aus diesen Feuerwolken können außerdem neue Brände auch in größerer Entfernung entzünden. Neue Brandherde lassen sich dadurch nur noch schwer vorhersagen. Und: Hat sich erst mal eine solche Wolke gebildet, lassen sich die Brände kaum noch löschen.