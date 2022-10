Der Golf von Corcovado in Chile: Mehr als tausend Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago versammeln sich hier jeden Sommer Wale auf ihrer Migrationsroute von der Antarktis zum Äquator.

Aufgrund seiner geografischen Lage ist der Golf hauptsächlich über den Seeweg zu erreichen. Das hohe Schiffsverkehrsaufkommen im Golf führt zu einer starken Lärmbelästigung und bringt die Meeresgiganten durcheinander, die sich durch Schallwellen und deren Echo im Wasser orientieren.

Nun soll eine neuartige Boje vor der Küste Walen helfen, nicht mit Schiffen zusammenzustoßen.

Sonia Español-Jiménez, Projektleiterin der »Blue BOAT Initiative«

»Unsere Blue Boat-Technologie wird es uns ermöglichen, alles zu hören, was unter Wasser passiert, und wenn wir Wale entdecken, sind wir in der Lage, Schiffe vor ihrer Anwesenheit zu warnen und so Kollisionen zu vermeiden.«

Das Gerät wurde von der Blue Boat Initiative entwickelt, die vom chilenischen Umweltministerium und der Stiftung Meri ins Leben gerufen wurde. Es arbeitet mit einer Software, die Wale in einem Umkreis von mindestens 10 Kilometern erkennt und in Echtzeit die chilenische Marine informiert. Diese wiederum fordert Schiffe in der Nähe auf, ihren Kurs zu ändern oder ihre Geschwindigkeit und damit den für die Tiere irritierenden Antriebslärm zu verringern.

Des Weiteren enthält die Boje verschiedene ozeanografische Sensoren zur Überwachung der Ozeane und die Einflüsse des Klimawandels auf den maritimen Lebensraum.

Michel André, Technische Universität von Katalonien

»Wir sind in der Lage, die verschiedenen akustischen Quellen, die im Wasser vorkommen, zu entschlüsseln, sie zu einer kohärenten Geräuschkulisse zu kombinieren, vor den negativen Auswirkungen menschlichen Handelns oder des Klimawandels zu warnen (und) in der Lage zu sein, zu handeln oder Abhilfe zu schaffen, falls wir plötzlich erkennen, was das Problem auf lange Sicht ist.«

Die Boje sei die Erste von vielen, die von der Blue Boat Initiative geplant sind. Mithilfe von weiteren Geräten hoffen sie in Zukunft die pazifische Küste Südamerikas im Blick zu behalten.