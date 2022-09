Diese Aufnahmen stammen aus dem Queulat National Park in Chile. Dort ist ein 200 Meter hoher Gletscher gekalbt, das Eis landete in einem angrenzenden Fluss. Als Kalben bezeichnet man das Abbrechen großer Eismassen eines Gletschers. Touristen filmten das Naturspektakel – das eine Folge des Klimawandels ist.

RAUL CORDERO, Universität Santiago de Chile

In diesem Teil Patagoniens herrschte eine Hitzewelle, kurz bevor das Kalben registriert wurde. Die Temperaturen waren unnormal für diese Jahreszeit, sie stiegen von null Grad Celsius auf bis zu 15 Grad Celsius. Außerdem wurde ein neuer Luftstrom registriert. Dabei handelt es sich um warme, feuchte Luft aus den Tropen, die beim Zusammentreffen mit der Topografie der Anden und Patagoniens große Wolken bildet und flüssigen Niederschlag abgibt.

Ausgelöst durch Hitzewellen und Starkregen sind ähnliche Phänomene inzwischen immer häufiger zu beobachten – nicht nur in Chile, sondern weltweit.

RAUL CORDERO, Universität Santiago de Chile

Eine Folge der globalen Erwärmung ist, dass viele Gletscher und insbesondere instabile Gletscherwände destabilisiert werden. Wenn wir zum Beispiel Hitzeperioden haben oder es lange Zeit stark regnet, können diese Gletscherwände zusammenbrechen. Genau das ist leider in den letzten Tagen in Patagonien passiert. Es ist ähnlich wie das, was vor einigen Monaten im Himalaya und in den Alpen passiert ist.

Der Queulat-Nationalpark befindet sich im Süden Chiles. Zu seinen Hauptattraktionen gehören seine Waldgebiete und Gletscher.