Hohe Milchmenge Chinesische Forscher klonen »Superkühe«

In China seien nur fünf von 10.000 Kühen in der Lage, im Laufe ihres Lebens hundert Tonnen Milch zu produzieren, erklärte der Leiter der Arbeit, Jin Yaping von der Northwestern University of Agricultural and Forestry Science and Technology in Xianyang, dem CNN-Bericht zufolge der staatlichen Zeitung »Global Times«. Oft würde die hohe Produktivität der Kühe erst am Ende ihres Lebens identifiziert, was die Zucht schwierig mache.