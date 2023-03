Auf dem Bild unten ist zu sehen, wie viel Staub am 7. April 2021 in der Luft über der indischen Hauptstadt Delhi schwebte. Der Sand stammt aus der Wüste Thar und vermischt sich mit anderem Feinstaub aus Rauch von Feldbränden und städtischem Smog. »Sowohl in Nordchina als auch in Nordindien gibt es riesige Metropolregionen, die genau in der Windrichtung von großen Staubquellen liegen«, sagt Hongbin Yu von der Nasa.