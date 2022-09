Starben die Dinosaurier tatsächlich vor 66 Millionen Jahren aus, als ein Asteroid auf die Erde einschlug? Oder war ihre Population zuvor schon angeschlagen? Forscherinnen und Forscher in China haben Überreste von Dino-Eierschalen untersucht und Hinweise darauf gefunden, dass die Vielfalt der Saurier schon zum Ende der Kreidezeit beeinträchtigt war. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift »Proceedings of the National Academy of Science« veröffentlicht, berichtet hatte CNN .