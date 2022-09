Mehrere mögliche Gründe

Auf den ersten Blick erschließen sich die regionalen Unterschiede beim Meeresspiegelniveau kaum. Die Ozeane sind miteinander verbunden – es findet Wasseraustausch statt. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, berichten die Fachleute um Dongxu Zhou vom Ministerium für natürliche Ressourcen in Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong.

Sie sehen mehrere mögliche Ursachen für den überdurchschnittlichen Meeresspiegelanstieg entlang Chinas Küste. So habe sich das Meer in der Region auch stärker erwärmt als im globalen Mittel. »Steigende Temperaturen führen zu einer Ausdehnung von Wasser und einem höheren Meeresspiegel, selbst wenn die Masse gleich bleibt«, heißt es in der Studie.