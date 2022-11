Wiesen, die gibt es auch unter Wasser. Seegras bedeckt weite Teile des Meeresgrundes in der Ostsee. Doch die Pflanzen sind gefährdet. Ihnen wird es im Meer zu warm.

In Kiel arbeitet ein Forschungsteam daran, die wertvollen Seegraswiesen der Ostsee zu erhalten. Die Forscherinnen und Forscher des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung haben in der Kieler Förde ein Testfeld mit Saatgut von einer nahegelegenen Seegraswiese angelegt. Sie wollen herausfinden, welche Anbaumethoden am erfolgversprechendsten sind.

Angela Stevenson, Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung:

»Wir können ein Gebiet renaturieren, aber wenn wegen des Klimawandels die Temperaturen über Monate hinweg auf 26 Grad und mehr ansteigen, dann könnte das für das gesamte System ein Problem darstellen. Es könnte vollständig absterben. Einer der Aspekte, mit denen wir uns jetzt befassen, ist daher die Suche nach einer Möglichkeit, diese Pflanzen anzupassen.«

Stevenson schätzt, dass Seegras auf rund 300 Quadratkilometern des Ostsee-Bodens wächst – noch. Allein in Europa sind zwischen den 1860er Jahren und 2016 ein Drittel der Seegrasflächen verschwunden, so eine Studie aus dem Jahr 2019. Neben schlechter Wasserqualität, Krankheiten und intensivem Einsatz von Düngemitteln, ist die globale Erderwärmung einer der Hauptgründe für das Seegrassterben. Angela Stevenson und ihr Team wollen deshalb die Pflanzen trainieren.

Angela Stevenson, Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung:

»In diesen Tanks behandeln wir die Pflanzen über mehrere Generationen hinweg mit Wärme. Wir setzen sie Hitzewellen aus, um herauszufinden, ob sie widerstandsfähiger gegenüber wärmeren Temperaturen werden.«

Die Forschung in Kiel soll einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Unterwasserwiesen in der Ostsee speichern nämlich zwischen drei und zwölf Megatonnen Kohlenstoffdioxid, so die Forschenden. Könnten alle Seegrasgebiete in Deutschland renaturiert werden, würde das 100 Kilotonnen CO₂ pro Jahr einsparen – immerhin.

Angela Stevenson, Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung:

»Wenn man jetzt, morgen, Seegras pflanzt, wird es sofort loslegen, CO₂ zu binden. Wichtig zu wissen ist, dass das CO₂ langfristig im Sediment unter dem Seegras gespeichert wird. Aber langfristig wird es auch nicht genug CO₂ anhäufen, um uns zu Netto-Null zu bringen.«

Können die Seegraswiesen nicht gerettet werden, hat das noch größere Folgen: dann entweicht das von ihnen gebundene, klimaschädliche CO₂ in die Atmosphäre und verstärkt so den Treibhauseffekt – das Wasser in der Ostsee würde noch wärmer werden.

Die unscheinbare Unterwasserpflanze Seegras macht deutlich, wie wichtig es für den Klimaschutz ist, bestehende Ökosysteme zu erhalten. Und dass wir trotzdem nicht aufhören dürfen, überall, an jeder Stelle, CO₂ einzusparen.