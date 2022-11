Sie beraten, sie verhandeln – und viele versuchen, aufzurütteln: Staats- und Regierungschefs bei der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm al-Scheich – mit 44.000 Teilnehmenden das größte Treffen zu Klimawandel und -gerechtigkeit der Geschichte.

Am Rednerpult gilt: Auch Spitzenpolitiker haben nur wenige Minuten, um ihre Botschaft herüberzubringen. Uno-Generalsekretär Antonio Guterres versucht es mit furchteinflößenden Sinnbildern.

Antonio Guterres, Uno-Generalsekretär:

»Wir fahren auf dem Highway in die Klimahölle, mit unserem Fuß immer noch auf dem Gaspedal. (…) Die Menschheit hat die Wahl: zusammenarbeiten oder untergehen. Es ist entweder ein Klima-Solidarpakt oder ein kollektiver Selbstmordpakt.«

Susanne Götze, DER SPIEGEL:

»Generell kann man sich schon fragen, ob diese radikalen Worte, wie sie Herr Guterres wählt, die sind natürlich wichtig, aber natürlich ist es wichtiger, Maßnahmen und Ankündigungen auf den Tisch zu legen, Versprechen zu machen, aber diese am Ende auch einzulösen. Und deswegen ist die Frage: Diese radikale Sprache gibt es in diesen Verhandlungen schon genug, was jetzt wirklich zählt und was die meisten Länder, armen Länder vor allen Dingen, die schon sehr schon vom Klimawandel bedroht sind, sehen wollen, sind Taten.«

Sachpolitik statt Höllenszenario: Bundeskanzler Olaf Scholz sparte sich die Metaphern – und kündigte stattdessen genau solche Taten an. Deutschland werde die Mittel für den Kampf gegen den Klimawandel von 5,3 auf sechs Milliarden Euro aufstocken. Zwei Milliarden Euro sollen für den weltweiten Schutz der Wälder aufgebracht werden. Für die Abfederung von Schäden durch Dürren, Wirbelstürme und Fluten sollen 170 Millionen Euro in einen globalen Schutzschirm fließen.

Um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten, warb Olaf Scholz für seine Idee eines globalen Klimaclubs. Ambitionierte Länder mit besonders ehrgeizigen Klimazielen sollen diesem beitreten, offen sei er aber für alle Staaten weltweit.

Susanne Götze, DER SPIEGEL:

»Wie viele Länder allerdings bei diesem Club mitmachen, ist noch völlig unklar. Und genauso ist noch völlig unklar, nach welchen Kriterien oder Standards das gehen soll und welche Ziele man damit überhaupt verfolgt. Bis Ende des Jahres soll das entschieden werden, allerdings wird das nichts mehr auf der Klimakonferenz. Also, hier wird das quasi nur eine unkonkrete Idee sein, die im Raum rumgeistert.«

Scholz sicherte vor allem den armen Ländern Hilfe zu, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, aber am meisten unter seinen Folgen leiden. Mit Blick auf Deutschland sagte er:

Olaf Scholz, Bundeskanzler:

»Wir stehen fest zu unseren nationalen Klimazielen. Bis 2045 will Deutschland als eines der ersten Industrieländer klimaneutral werden. In der Europäischen Union wollen wir das bis 2050 erreichen. Wir werden aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, ohne Wenn und Aber. Es darf keine weltweite Renaissance der fossilen Energien geben. Und für Deutschland sage ich: Es wird sie auch nicht geben.«

Große Ankündigungen, die angesichts der Politik des Bundesregierung Fragen aufwarfen.

Susanne Götze, DER SPIEGEL:

»Das war dann auch die große Kritik eigentlich an der Rede von Scholz, dass man gesagt hat, ja, er hat gewarnt vor einer Renaissance der fossilen Energien, aber gleichzeitig weiß man ja, dass Herr Scholz auch beispielsweise einen Gasdeal mit Senegal angestoßen hat, wo Erdgas gefördert werden soll für Deutschland. Und das ist natürlich ein Widerspruch, den man hier auch auf der Konferenz wahrnimmt und den man sehr genau beobachtet und der der deutschen Verhandlungsdelegation natürlich auch immer wieder vorgehalten wird.«

Die 27. Weltklimakonferenz wird überschattet von Protesten und Menschenrechtsverletzungen in Ägypten. In Kairo, Alexandria und Ismailia kam es im Vorfeld zu Dutzenden Festnahmen, viele Klimaaktivisten sitzen in dem Land im Gefängnis. Ein indischer Aktivist wurde festgenommen, als er zu Fuß von Kairo nach Scharm al-Scheich gehen und protestieren wollte.

Susanne Götze, DER SPIEGEL:

»Es gibt ja Verfolgungen von Aktivistinnen und Aktivisten in Kairo, und davon merkt man natürlich hier in Scharm al-Scheich relativ wenig. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es hier auf der Klimakonferenz selbst viel weniger Proteste gibt. Normalerweise wird in den Gängen ... sieht man Klimaaktivisten, sieht man spontane Aktionen, Flashmobs. Das alles findet dieses Jahr in Scharm al-Scheich überhaupt nicht statt, sondern die Aktivistinnen und Aktivisten haben einen eigenen Space mit eigenen Öffnungszeiten, wo sie protestieren dürfen. Aber das bekommt natürlich hier auf der Konferenz keiner mit.«