Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie – bei allen Sorgen und Schwierigkeiten – in Zeiten des Corona-Lockdowns auch die ungewohnte Stille genossen? Wenig Verkehr, kaum ein Flugzeug am Himmel, nur das Zwitschern der Gartenvögel. Die Natur hat vielerorts aufgeatmet, es mehrten sich Berichte über saubere Lagunen und ungestörte Tiere, die ihren Lebensraum für einen Moment nicht teilen mussten mit den sonst allgegenwärtigen Menschen. Ökologen würden diese einzigartige Phase gern nutzen für sonst unmögliche Beobachtungen; doch viele können nicht in ihre Forschungsgebiete reisen.