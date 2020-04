Disney World im amerikanischen Orlando/Florida (6. Januar 2020/18. März 2020): Keine Achterbahnfahrt durch den "Big Thunder Mountain", kein "Jungle Cruise" und auch keine Show mehr im "Spaceship Earth" (die große helle Kugel am unteren Bildrand): Das Disney World in Orlando/Florida hat Mitte März seine Tore geschlossen - auf dem Vorher/Nachher-Satellitenbild ist das eindrücklich am fast verwaisten Parkplatz zu sehen. Der Park war 1955 eröffnet worden, zuletzt war er nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 für Besucher gesperrt – so lange wie jetzt allerdings noch nie seit Bestehen. Auch die Schwesterparks in Kalifornien und Paris sind geschlossen, wann sie wieder öffnen, steht noch nicht fest, frühestens in einigen Wochen, heißt es. Für den Disney-Konzern brechen damit Millionen-Umsätze weg, jeden Tag. An der Börse konnte sich die Disney-Aktie zuletzt jedoch etwas erholen – wohl auch dank des Streaming-Angebots Disney+, das inzwischen auch in Deutschland gestartet ist. Das macht zwar bisher nur einen kleinen Teil an Disneys Gesamtgeschäft aus. Aber in Zeiten der Corona-bedingten Ausgangssperren weltweit ist der Streamingdienst gefragt wie nie.

Planet Labs Inc. / Planet Labs Inc.