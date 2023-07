Das Besondere: Der See ist gemessen an seiner Oberfläche mit 24 Metern sehr tief. Dadurch mischen sich die unteren Wasserschichten nicht mit den oberen, im Fachjargon heißt so etwas meromiktisch. Das Wasser am Grund des Sees bleibt somit praktisch unverändert. Alles, was langsam auf den Grund des Sees sinkt, kleine Tiere, Pollen, Pflanzenreste, wird dort sicher aufbewahrt wie in einem Tresor.