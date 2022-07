Der Gorgosaurus (»Ungestüme Echse«) lebte in der Oberkreidezeit und starb vor etwa 77 Millionen Jahren aus. Er wog in der Regel zwei Tonnen und war etwas kleiner als sein berühmter Verwandter, der Tyrannosaurus Rex. Der Gorgosaurus ist auch neun bis zehn Millionen Jahre älter. Das nun versteigerte Exemplar wurde 2018 im US-Bundesstaat Montana gefunden. Seitdem befand es sich stets in Privatbesitz.