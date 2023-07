Ein fleischfressendes Säugetier hat in der Kreidezeit womöglich einen deutlich größeren Dinosaurier angegriffen. Die beiden wurden von einer vulkanischen Schlammlawine erfasst, die den Moment des Kampfes für die Ewigkeit festgehalten haben soll. Das berichten Forschende aus China und Kanada in einer Studie, die in der Fachzeitschrift »Scientific Reports« veröffentlicht wurde.