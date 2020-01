Knochenanalyse Die Mär vom Mini-T-Rex

Als Wissenschaftler 2001 im Nordwesten der USA die Millionen Jahre alten Überreste eines Dinosauriers entdeckten, stutzten sie. Bei dem Tier handelte es sich eindeutig um einen Raubsaurier, der auf zwei Beinen gelaufen sein musste und kaum von einem Tyrannosaurus rex zu unterscheiden war. Dieses Exemplar maß jedoch gerade einmal 5,20 Meter in der Länge. Zum Vergleich: Ein ausgewachsener Tyrannosaurus rex konnte bis zu 13 Meter lang werden.

Die Forscher hielten ihren Fund deshalb für eine bisher unbekannte Miniatur-Art des weltberühmten Raubsauriers - einen sogenannten "Nanotyrannus", was übersetzt so viel heißt wie "kleiner Tyrann". Doch neue Untersuchungen zeigen, dass die Forscher keineswegs auf eine neue Art gestoßen waren. In Wahrheit hatten sie ein T-Rex-Kind ausgegraben.

Knochenringe verraten Alter der Saurier

Für die neue Analyse wendete das Forscherteam um Holly Woodward von der Oklahoma State University eine moderne Technik an, bei der extrem dünne Knochenstücke von leistungsstarken Mikroskopen durchleuchtet werden. Aus der neuartigen Labormethode lassen sich Rückschlüsse auf das Alter und den Wachstumsgrad der Saurier ziehen, sagt Woodward.

So stellten die Wissenschaftler beispielsweise fest, dass die Blutgefäße des Sauriers noch in der Wachstumsphase waren. Bei ausgewachsenen Tieren würden sich deutlich weniger Blutgefäße neu bilden, berichten die Forscher im Fachblatt "Science Advances".

Das Forscherteam konnte zudem Wachstumsringe in den Knochen zählen, ähnlich wie an Baumstämmen. Demnach war der Mini-T-Rex, der 2001 gefunden wurde, erst 13 Jahre alt, als er starb. Ein weiteres Exemplar namens "Petey", das ganz in der Nähe gefunden und ebenfalls fälschlicherweise als "Nanotyrannus" eingestuft wurde, starb mit 15 Jahren.