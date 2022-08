Der in der Nähe von Dallas gelegene Nationalpark wird wegen seiner vielen Dinosaurierspuren »Dinosauriertal« genannt. Seine Besucher werden die jetzt entdeckten Fußspuren allerdings nicht lange bewundern können, da sie mit dem einsetzenden Regen bald wieder im Wasser verschwinden.

Wissenschaftler entdecken Dinosaurierknochen auf englischer Insel

Weltweit werden immer wieder Spuren und fossile Überreste von Dinosauriern entdeckt. Erst Anfang Juni hatte ein britisches Forscherteam auf der englischen Isle of Wight die Überreste des mutmaßlich größten fleischfressenden Dinosauriers in Europa entdeckt. Die Knochen, die wohl von einem sogenannten Spinosaurus stammen, wurden an der Südwestküste der Großbritannien vorgelagerten Insel entdeckt.