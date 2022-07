Messner erinnerte daran, dass von Gletschern immer größere Gefahr ausgehe, denn wegen der ungewöhnlich hohen Temperaturen in diesen Zeiten würden sie immer instabiler, so der Bergsteiger. Just an den Abbruchkanten bilden sich dann sogenannte Eistürme – Séracs genannt – »die so groß sein können wie Wolkenkratzer oder Häuserzeilen«, erklärte Messner. Die Sturzgeschwindigkeit des Séracs an der Marmolata wurde auf rund 300 km/h geschätzt.

Messner, der als erster Alpinist alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hatte, kennt Séracs etwa aus dem Himalaja. Er mahnt, Touren auf Eis nur mit Bergführer zu unternehmen. Vorfälle wie an der Marmolata »werden wir häufiger sehen«, prognostizierte er. »Heute gibt es viel mehr Fels- und Eisabbrüche als früher.«