Dorschmangel in der Ostsee Fressen Kormorane den Fischern die Fische weg?

Daten zeigen laut Zimmermann zwar, dass es immer wieder Jahre mit mehr Nachwuchs gebe – so auch im vergangenen Jahr. Bis zum Heranwachsen auf eine Größe, die für die Fischerei relevant sei, fehle dann aber wieder ein Großteil. Somit könnte die größte Sterblichkeit im Alter zwischen einem und drei Jahren auftreten.

Forscher tippen auf andere Gründe

»Unsere Hypothese ist, dass es an den Umweltbedingungen, also vor allen Dingen an zu starker Erwärmung der Oberflächenschicht und zu wenig Sauerstoff in der Tiefe liegt und dass diese Phasen immer länger werden«, sagte Zimmermann. Derartige Bedingungen seien sehr anstrengend für die Tiere, die dann extrem viel Energie benötigten. Fehle es an entsprechender Nahrung, verendeten die Tiere.