Der Lake Powell umfasst nicht einmal mehr ein Viertel seiner vollen Kapazität. Auch an dieser Stelle, in der Nähe der Wahweap Marina, sollte eigentlich Wasser sein

Im Westen der USA herrscht seit mehr als zwei Jahrzehnten Dürre – manche Fachleute sprechen von einer »Megadürre«, der schlimmsten seit 1200 Jahren. Eine der Folgen zeigt sich deutlich am Lake Powell, dem zweitgrößten Stausee der Vereinigten Staaten, am Colorado River. Sein Wasserstand schrumpft seit Jahren, derzeit fasst der See weniger als ein Viertel seiner vollen Kapazität.

Und droht damit nun, die Stromversorgung von Millionen Menschen zu gefährden – denn insgesamt sieben Bundesstaaten sind auf Strom angewiesen, der in einem Wasserkraftwerk am Lake Powell erzeugt wird. Das Wasser, das in den Lake Powell fließen soll, könnte den Großen Wannsee 20-mal füllen Die US-Behörden haben deshalb nun eine Maßnahme angekündigt, zu der bisher noch nie gegriffen werden musste. Das Bureau of Reclamation, das sich unter dem Dach des US-Innenministeriums um die Wasserwirtschaft und Wasserversorgung kümmert, werde in diesem Jahr zusätzlich mehr als 616 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Flaming Gorge Reservoir, das stromaufwärts an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Wyoming und Utah liegt, in den Lake Powell ablassen. 616 Millionen Kubikmeter Wasser, das entspricht rund 20-mal dem Volumen des Großen Wannsees in Berlin.

Zudem sollen weitere 592 Millionen Kubikmeter Wasser, die normalerweise aus dem Lake Powell abgelassen worden wären, zurückgehalten werden. »Wir haben diesen Schritt noch nie zuvor im Becken des Colorado River unternommen, aber die Bedingungen, die wir heute sehen, und das potenzielle Risiko, erfordern, dass wir sofort handeln«, sagte die Anwältin Tanya Trujillo, die als Ressourcenmanagerin für Wasser und Wissenschaft im Innenministerium tätig ist.

Durch die Maßnahme könnten Bedenken hinsichtlich der Stromversorgung durch Wasserkraft für mindestens zwölf Monate ausgeräumt werden, sagte Trujillo weiter. Diese Frist gebe den Behörden Zeit, Strategien für den Betrieb des Staudamms bei einem niedrigeren Wasserstand zu entwickeln. Strom für Wyoming, Utah, Colorado, New Mexico, Arizona, Nevada und Nebraska Das Wasser, das im See verbleibt oder sogar zusätzlich eingeleitet wird, soll den Pegel um knapp fünf Meter erhöhen und damit sicherstellen, dass die Wasserkraftproduktion am Glen Canyon Damm weiter laufen kann. Das 1.320-Megawatt-Wasserkraftwerk am Lake Powell erzeugt Strom für rund fünf Millionen Menschen in Wyoming, Utah, Colorado, New Mexico, Arizona, Nevada und Nebraska.

Die Entscheidung werde keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Wassermenge haben, die den Städten der Region zugeteilt wird. Auch landwirtschaftliche Betriebe, die Wasser aus dem Colorado River nutzen, seien von der Entscheidung nicht zusätzlich betroffen – Kürzungen in der Wasserzuteilung seien zum Teil sowieso in Kraft. Belasten wird die Maßnahme allerdings den Lake Mead, das größte Wasserreservoir der USA. Er befindet sich südwestlich und flussabwärts vom Lake Powell. Sein Wasser steht ebenfalls rekordverdächtig niedrig. Der Lake Mead ist für die Wasserversorgung von 25 Millionen Menschen von entscheidender Bedeutung.

Dass sich die Situation im Westen der USA bald von allein bessern dürfte, bezweifeln Experten. »Wir werden nie wieder erleben, dass diese Stauseen gefüllt werden«, sagte etwa Denielle Perry, Professorin an der School of Earth and Sustainability der Northern Arizona University.