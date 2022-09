Der Great Salt Lake schrumpft seit Jahrzehnten, auch weil Wasser aus Flüssen und Bächen, die den See speisen, auf Felder und in Wohngebiete umgeleitet wird. Die extreme Dürre im Südwesten der USA diesen Sommer tat nun ihr Übriges. Auf einem Satellitenbild der Europäischen Weltraumorganisation Esa ist der Verlust weiter Teile des Gewässers seit 1985 zu erkennen.

Laut Auswertungen des US Geological Survey hat der See im Vergleich zum historischen Durchschnitt fast die Hälfte seiner Oberfläche verloren. Etwa 2000 km² Seeboden wurden freigelegt – eine Fläche so groß wie Teneriffa. Im Vergleich zum Höchststand des Jahres 1987 enthalte der See nur noch etwas mehr als ein Viertel der Wassermenge. Dadurch steigt auch der Salzgehalt, was die Tierwelt bedroht.

Dürre gefährdet Stromversorgung

Austrocknende Flussläufe gab es auch in China. Der Jangtse ist der längste und wichtigste Fluss des Landes, er versorgt mehr als 400 Millionen Menschen mit Wasser. Diesen Sommer fielen im Jangtse-Becken jedoch 45 Prozent weniger Wasser an als üblich, berichtet die Esa . Abschnitte des Hauptstroms und Dutzende Nebenflüsse trockneten aus. Die Provinz Sichuan bezieht 80 Prozent ihrer Energie aus Wasserkraft. Dort wurde der Strom knapp.