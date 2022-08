Auch andere Flüsse und Seen in Deutschland und Europa verwandeln sich immer mehr in zerfurchtes Gelände – die Pegel gehen auch hier zurück. Und das aufgrund des Klimawandels wohl in Zukunft häufiger.

Im ewigen Kreislauf des Wassers, der Speicherung und Transport beschreibt, sind niedrige Pegelstände im Sommer immer wieder zu erwarten. Doch was passiert dabei genau und welchen Einfluss hat es? Ein Überblick: