Die Bilanz in dem bei Touristen besuchten Nationalpark ist demnach verheerend. Zwischen Juni und November seien rund 130 Elefanten, 3900 Gnus und 1400 Zebras infolge der Dürre verendet. Mehr als 90 der bedrohten Massai-Giraffen hätten die Trockenperiode nicht überlebt. Auch Gazellen, Büffel und Impalas starben.

Ganz Kenia betroffen

Der Amboseli-Nationalpark liegt im Süden des Landes, am Fuße des Kilimandscharo, der im benachbarten Tansania liegt. Nicht nur hier bringt die Dürre den Tod für viele Tiere: 2022 waren auch der benachbarte Tsavo-Park sowie der Laikipia-Samburu-Park nördlich des Mount Kenia betroffen. In Samburu seien trotz eines Fütterprogramms knapp 50 Grevy-Zebras verendet. Sie sind vom Aussterben bedroht, größere Bestände leben nur noch in Kenia. In ganz Kenia starben außerdem zwischen Februar und Oktober 205 Elefanten, berichtete das kenianische Wildlife Research and Training Institute (WRTI).