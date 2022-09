Eine Gruppe Grundschulkinder stürzt sich ins Wasser. Sie sollen einmal um eine Boje schwimmen. Wer als Erstes wieder das Ufer erreicht, gewinnt das Wettschwimmen beim Seefest der Gemeinde.

Nur ein paar Kilometer weiter, auf der Nord-Seite des Sees fliegen die Golfbälle durch die Luft und landen auf einem grünen Rasen. Der wird gesprengt mit dem Wasser aus dem See, einem See, der jährlich 50 Zentimeter an Pegel verliert.

Für »überhaupt nicht erklärbar«, hält Jürgen Wagler vom Förderverein des Sees, dass der Golfplatz in dieser Situation überhaupt noch Wasser entnehmen darf.

Jochen Hornig vom Golf- und Country-Club Seddiner See will nun immerhin sparsamer damit umgehen. Aber er verweist auf andere Anrainer, die auch Wasser entnehmen dürfen und fordert wenn überhaupt einen Stopp für alle. Es solle schließlich fair zugehen. Wie ist ein solcher Konflikt lösbar?