Das vergangene Jahr war in Deutschland das zwölfte zu warme Jahr in Folge und hat sogar den Allzeitrekord von 2018 eingestellt. So steht es in einer Bilanz, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Berlin präsentiert hat. Das sogenannte Gebietsmittel der Temperatur lag in Deutschland mit 10,5 Grad Celsius demnach 2,3 Grad über dem vieljährigen Mittel der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990.