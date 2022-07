Vor fast genau einem Jahr kamen im Ahrtal und anderen Regionen im Westen Deutschlands bei der schweren Flutkatastrophe rund 190 Menschen ums Leben . Bis heute werden zwei Menschen vermisst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits am Vormittag des 11.7.2021 vor extremem Starkregen mit bis zu 200 Litern Regen pro Quadratmeter innerhalb von 60 Stunden. Eine genaue Vorhersage, wo die riesigen Mengen niedergehen würden, war allerdings nicht möglich. Als am 14.7. der Pegelstand der Ahr im Norden von Rheinland-Pfalz stieg, wurden die Menschen von der Wucht der Flut überrascht. Offenbar hatte kaum jemand solche Wassermassen in Deutschland für möglich gehalten – viele konnten die Warnung des DWD wohl nicht richtig einordnen.