»Wir haben eine Einigung gefunden«, hieß es am Samstagnachmittag aus der EU-Delegation. Ein Fonds soll nun für den Ausgleich von Klimaschäden durch Extremwetter oder Dürrekatastrophen in besonders betroffenen Staaten eingerichtet werden. Auf eine solche Lösung hatten die Entwicklungsländer lange geschlossen gedrängt. »Es gibt eine Einigung über Verluste und Schäden«, bestätigte auch die maledivische Umweltministerin Aminath Shauna am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur AP. »Das bedeutet für Länder wie unseres, dass wir das Mosaik an Lösungen haben werden, für das wir uns eingesetzt haben.«